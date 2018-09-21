Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang hayatını kaybetti

Vietnam Devlet Başkanı Tran Dai Quang, Cuma günü öldü. Ölüm haberini uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.
Resmi radyo, ülke liderinin ağır bir hastalık sonucu yaşamını yitirdiğini dinleyicilerine aktardı. Haberde uluslararası bir ekibin de yer aldığı doktorların çabasının Quang'ı kurtarmaya yetmediği belirtildi.
12 Ekim 1956 tarihinde doğan Quang, 61 yaşındaydı. Vietnam lideri, başkanlık koltuğuna 2 Nisan 2016 tarihinde oturmuştu.
TRAN DAI QUANG KİMDİR?
2 Ekim 1965 tarihinde Vietnam'ın Ninh Bình'de doğdu. 1972 yılında People's Police Okuluna katıldı. 1972'den 1975'e kadar School of Foreign Languages Department of Cultural Affairs okulunun öğrencisiydi.
Quang, 2000–2006 yılları arasında partisinin Genel Sekreter Yardımcılığı görevini üstlendi. 2011 yılında başladığı Kamı Güvenlik Bakanlığı görevi 2016 yılında sona erdi. 61 yaşında hayatını kaybeden Quang, Nisan 2016 tarihinden bu yana devlet başkanlığı görevini yürütüyordu.
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