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Vietnam Rusya'dan COVID-19 aşısı alacak

14.08.2020 10:19 | Son Güncelleme

Rusya'da ilk koronavirüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V'ye ilk sipariş Vietnam'dan geldi.

İkinci koronavirüs dalgası ile karşı karşıya kalan ülkenin kaç doz sipariş verdiğine dair bilgi paylaşılmadı.Rusya'da ilk koronavirüs aşısı olarak tescil edilen Sputnik-V'ye aşıya ilk talep Vietnam'dan geldi.

Vietnam devlet televizyonunun (VTV) haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya'ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam'ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı. Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.

Haberde Vietnam Sağlık Bakanlığı'nın ülkenin COVID-19'a karşı aşı geliştirme projelerine de devam edeceği belirtildi. Bakanlık geçen hafta yaptığı bir açıklamada ülkenin kendi aşısını 2021 yılının sonunda hazır hale getirebileceğini açıklamıştı.

Koronavirüse karşı mücadelede yaygın test, temas takibi ve karantina uygulamalarıyla başarılı bir strateji izleyen Vietnam ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Temmuz'da ülkenin sevilen turizm bölgelerinden Danang'da yeni vakalar tespit edildi. Vietnam'da toplam koronavirüs vaka sayısı 911. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21.

Reuters / NS, EC

©Deutsche Welle Türkçe

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