Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Türkiye'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan ile görüştü.

Yıldırım, Nguyen'i Meclis'teki makamının girişinde karşıladı. Konuk Meclis Başkanı'nın tercih ettiği bordo renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti.

Binali Yıldırım ve Nguyen, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti.

TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen onuruna Mecliste yemek verdi.

Yıldırım, görüşmelerin ardından Vietnam heyetine TBMM Genel Kurulu'nu ve Meclisin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında darbeciler tarafından bombalanan bölümlerini gezdirdi.

- Vietnam'dan Türkiye'ye en üst düzeyli ziyaret

Türkiye'ye ziyarette bulunan Nguyen, TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Avrasya Parlamento Başkanları 3. Konferansı'na da katıldı.

Nguyen'in ziyareti, Vietnam'dan Türkiye'ye parlamento başkanı seviyesinde ilk resmi ziyaret olmasının yanı sıra, ülkeden bugüne kadar ki en üst düzeyli ziyaret olması açısından özel bir anlam taşıyor.

TBMM Başkanı Yıldırım'ın, Başbakanlığı döneminde 23-24 Ağustos 2017 tarihlerindeki Vietnam ziyareti ise Türkiye'den bugüne kadar 96 milyon nüfuslu Vietnam'a gerçekleştirilen en üst düzeyli ziyareti teşkil etmişti.

Yıldırım, Vietnam ziyareti sırasında da Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen ile bir araya gelmişti.

