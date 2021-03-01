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Vietnam’da 12’nci kattan düşen 3 yaşındaki kızı kurye kurtardı

01.03.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Vietnam’da 12’nci kattan düşen 3 yaşındaki kızı kurye kurtardı

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 16 katlı binanın 12’nci katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğunu teslimat için müşterisini bekleyen kurye kurtardı.Vietnam’ın başkenti Hanoi’de dün inanılmaz bir kurtuluş anı kameralara yansıdı.

Vietnam’ın başkenti Hanoi’de 16 katlı binanın 12’nci katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğunu teslimat için müşterisini bekleyen kurye kurtardı.
Vietnam’ın başkenti Hanoi’de dün inanılmaz bir kurtuluş anı kameralara yansıdı. Başkentte bulunan 16 katlı bir binanın 12’nci katından düşen 3 yaşındaki kız çocuğu, teslimat yapmak üzere müşterisini bekleyen kurye tarafından kurtarıldı. Küçük kızın evin balkonunda bulunan demirlerden dışarı sarktığını gören komşularının bağırarak yardım istemesi üzerine 31 yaşındaki Nguyen Ngoc Manh, direk olay yerine koştu.

Yardım çığlıkları sayesinde çocuğu gördü
Arabada müşterisini beklediği sırada çocuğun çığlıkların duyduğunu belirten Manh, seslerin ilk etapta sadece çocuğuna bağıran bir anne olduğunu düşündüğünü ifade etti. Yardım çığlıklarının artması üzerine arabadan kafasını dışarı çıkardığını aktaran Manh, etrafa baktığında balkondan sarkan küçük kızı gördüğünü belirtti.

Küçük kız kucağına düştü
Küçük kızı gördüğü gibi arabadan indiğini aktaran Manh, çocuğu yakalamak için yaklaşık 2 metre yüksekliğindeki çatıya tırmandığını ifade etti. Çocuğun kucağını düştüğünü belirten Manh, “Küçük kıza sarıldım. Kızın ağzından kan geldiğini görünce çok korktum” dedi.

Kahraman ilan edildi
Küçük kızı ölümden kurtaran Manh, ülkesinde kahraman ilan edildi. Düşme sonucu küçük kızın kolu ve bacağı kırılırken, Manh ise olayı hafif yaralı şekilde atlattı. Küçük kızın hastanede tedavi altına alındığı ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Vietnam’da 12’nci kattan düşen 3 yaşındaki kızı kurye kurtardı

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