Vietnam'da aktiviste 12 yıl hapis cezası

HANOİ (AA) - Vietnam'da yasaklı bir muhalif grubun üyesi olmaktan suçlu bulunan aktiviste 12 yıl hapis cezası verildi.

Resmi Quang Binh gazetesi, Halk Mahkemesinin, 44 yaşındaki Nguyen Trung Truc'u 12 yıl hapse mahkum ettiğini yazdı.

Tahliye edildikten sonra da 5 yıl ev hapsinde tutulması kararı verilen Truc'un, Demokrasi İçin Kardeşlik örgütünün merkez bölge yöneticisi olduğu ve geçen yıl ağustos ayında tutuklandığı belirtildi.

Truc, Vietnam'da yıl başından bu yana Demokrasi İçin Kardeşlik örgütünün yargılanan 9. üyesi oldu. Örgütün kurucularından olduğu iddia edilen Nguyen Van Dai dahil diğer 8 kişi, nisan ayında 15 yıla kadar hapis cezalarına çarptırılmış, Dai ve bir diğer mahkum, Almanya'ya sürgüne gönderilme koşuluyla haziran ayında serbest bırakılmıştı.

Uluslararası insan hakları örgütleri, Truc'un serbest bırakılması çağrısında bulunuyordu.

Demokrasi İçin Kardeşlik örgütü, Vietnam'da Komünist Parti yönetiminin değişmesini ve çok partili sisteme geçilmesini istiyor.

Vietnam'da geçen ay da ikisi Vietnam asıllı Amerikalı olmak üzere 12 aktiviste benzer suçlardan 14 yıla kadar hapis cezaları verilmişti.

