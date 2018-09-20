Vietnam'da aktiviste 14 yıl hapis cezası

Vietnam'da bir aktivist, komünist hükümeti "devirmeye teşebbüsten" hapis cezasına çarptırıldı.
Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Hoa Binh şehrindeki mahkeme, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 58 yaşındaki emekli öğretmen Dao Quang Thuc'u sosyal medya hesabından "komünist düzene karşı içerikler" paylaştığı gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkum etti.
Thuc, Vietnam hükümeti karşıtı eylemler yürüttüğü gerekçesiyle ülkede "terör örgütü" listesine alınan ve merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bir grupla bağlantısı olmaktan da suçlu bulundu.
Ay başında yasaklı bir muhalif grubun üyesi olmaktan suçlu bulunan bir başka aktiviste de 12 yıl hapis cezası verilmişti.
Ülkede geçen ay da ikisi Vietnam asıllı Amerikalı olmak üzere 12 aktivist, benzer suçlardan 14 yıla kadar hapis cezaları almıştı.
Muharrem İnce'nin hazırlattığı rapor CHP'de deprem etkisi yaratacak!
ABD'yi ayağa kaldıran kadın kan dondurdu
Eğitimde yaş düzenlemesi! Okuldan atılabilirsiniz
Küçük Hiranur'un yemek borusu yok! Yutkunursa ölecek
Meclis'e yeni parti geliyor
Uçak krizinde yeni gelişme! İsrail Hava Kuvvetleri Komutanı Moskova’ya gidiyor
Bursa'da gece yarısı korkunç olay! Sokak ortasında kendini bıçakladı
KKTC'nin Girne kentinde lüks otelde yangın endişe yarattı
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile öğrenci arasında ilginç diyalog
Telefonlarda Pegasus alarmı: Bu tehlikeye aman dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum