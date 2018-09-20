Vietnam'da aktiviste 14 yıl hapis cezası

Vietnam'da bir aktivist, komünist hükümeti "devirmeye teşebbüsten" hapis cezasına çarptırıldı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Hoa Binh şehrindeki mahkeme, hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 58 yaşındaki emekli öğretmen Dao Quang Thuc'u sosyal medya hesabından "komünist düzene karşı içerikler" paylaştığı gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkum etti.

Thuc, Vietnam hükümeti karşıtı eylemler yürüttüğü gerekçesiyle ülkede "terör örgütü" listesine alınan ve merkezi ABD'nin California eyaletinde bulunan bir grupla bağlantısı olmaktan da suçlu bulundu.

Ay başında yasaklı bir muhalif grubun üyesi olmaktan suçlu bulunan bir başka aktiviste de 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Ülkede geçen ay da ikisi Vietnam asıllı Amerikalı olmak üzere 12 aktivist, benzer suçlardan 14 yıla kadar hapis cezaları almıştı.

