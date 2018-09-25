Vietnam'da aktiviste 27 ay hapis cezası

HANO (AA) - Vietnam'da bir aktivist, komünist hükümet karşıtı sosyal medya paylaşımları nedeniyle 27 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Can Tho şehrindeki mahkeme, 42 yaşındaki Doan Khanh Vinh Quang'u sosyal medya hesabından iktidardaki Komünist Parti yönetimini aşağıladığı ve hükümet karşıtı protesto çağrısı yaptığı gerekçesiyle 27 ay hapse mahkum etti.

Mahkeme, Quang'ı, "devletin meşru çıkarları ihlal etmek için demokratik özgürlüğü kötüye kullanmaktan" suçlu buldu.

Geçen hafta hükümeti yıkmaya teşebbüs etmekle suçlanan 58 yaşındaki emekli öğretmen Dao Quang Thuc'u sosyal medya hesabından "komünist düzene karşı içerikler" paylaştığı gerekçesiyle 14 yıl hapse mahkum edilmişti.

Ay başında da yasaklı bir muhalif grubun üyesi olmaktan suçlu bulunan bir başka aktiviste 12 yıl hapis cezası verilmişti.

Ülkede geçen ay 2'si Vietnam asıllı Amerikalı olmak üzere 12 aktivist, benzer suçlardan 14 yıla kadar hapis cezaları almıştı.

