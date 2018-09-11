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Vietnam'da halka "köpek eti yemeyin" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Vietnam'da halka "köpek eti yemeyin" çağrısı

HANOI (AA) - Vietnam'ın başkenti Hanoi'de şehrin imajına zarar verdiği ve uygunsuz şekilde yetiştirilenlerin kuduz hastalığı yayabileceği gerekçesiyle halka "köpek eti yemeyin" çağrısı yapıldı.

Hanoi Belediye Başkanı Yardımcısı Nguyen Van Suu, belediyenin internet sitesinde yayımlanan mesajda, köpek ve kedilerin katledilmesinden ve etlerinin tüketilmesinden yabancıların rahatsız olduğunu, bu durumun başkentin imajını zedelediğini belirtti.

Kent sakinlerine köpek ve kedi eti yemeye son vermeleri çağrısında bulunan Suu, yerel hükümetlere eti için köpek ve kedi yetiştirirken kuduz riskine karşı toplumu bilinçlendirme talimatı verdi.

Yetkililer, Hanoi'de 493 bin köpek ve kedinin bulunduğunu ve bunların yüzde 10'dan fazlasının ticari amaçlarla yetiştirildiğini kaydetti.

Vietnamlı pek çok kişi, köpek eti yemenin dayanıklılığı artırdığına inanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Köpek Eti kuduz hastalığı

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