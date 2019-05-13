HABER

Vietnam’da otobüs kazası: 20 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.05.2019 16:17 | Son Güncelleme

Vietnam’ın Hue şehri yakınlarındaki Bach Ma Milli Parkı’na gitmekte olan öğrencileri taşıyan bir otobüsün Cumartesi günü kaza yapması sonucu 20 öğrenci yaralandı.Vietnam’da denizaşırı toplum hizmeti projesi için bulunan Singapur Yönetim Üniversitesinden (SMU) öğrencilerin bulunduğu otobüs Cumartesi günü kaldırım taşına çarparak kaza yaptı.

Vietnam’ın Hue şehri yakınlarındaki Bach Ma Milli Parkı’na gitmekte olan öğrencileri taşıyan bir otobüsün Cumartesi günü kaza yapması sonucu 20 öğrenci yaralandı.
Vietnam’da denizaşırı toplum hizmeti projesi için bulunan Singapur Yönetim Üniversitesinden (SMU) öğrencilerin bulunduğu otobüs Cumartesi günü kaldırım taşına çarparak kaza yaptı. Hue şehri yakınlarındaki Bach Ma Milli Parkı’na gitmekte olan otobüste bulunan 20 öğrenci yaralandı.
Öğrencilerin bir yurt dışı toplum hizmeti projesi için Hue şehrine giden 30 kişilik grubun parçası oldukları, projeyi tamamladıktan sonra Bach Ma Milli Parkı gezisine çıktıkları öğrenildi.
SMU’dan yapılan açıklamada, "Cumartesi öğleden sonra öğrencileri taşıyan iki otobüsten biri kaldırım taşına çarptı ve 20 öğrenci koltuklarından fırladı. Etkilenen 20 öğrencisi morluk ve sıyrıklardan başka el bileği ve bacak kırığı ve bir boyun yaralanması bulunuyor" ifadeleri kullanıldı. SMU yaralıların Hue şehrindeki uluslararası hastaneye kaldırıldığını bildirdi.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Beyoğlu'nda vale kavgasıBeyoğlu'nda vale kavgası
Esenyurt'ta "Polisiz" diyerek para ve telefonunu gasp ettiler  Esenyurt'ta "Polisiz" diyerek para ve telefonunu gasp ettiler  
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

Yanlışlıkla konserlerde aldığı ücreti paylaştı!

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

YSK'nın kararının ardından yüzde 50'ye düşecek

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Ankara'da kritik gelişme! Gözler 15:00'te

Flaş gelişme! Görevden alındı

Flaş gelişme! Görevden alındı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika! 8 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

'Pes artık' dedirten dolandırıcılık tuzağı!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

Bulan çocuklar şoka girmişti! Kesik parmakların sırrı çözüldü

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Hayatları karardı! 570 bin TL'lik dava

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Kaybolan 4 çocuk 12 saat sonra taziye evinde bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

İzmit'te korku dolu anlar! Görenler gözlerine inanamadı

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

Antalya'da trans birey vahşice öldürüldü

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımlarının ardından açıklama!

'Şehir suyunda lejyoner bakteri' paylaşımları hakkında açıklama

Kayıp gazeteci Abdülkadir Nişancı'nın ayakkabısı bulundu

Kayıp gazetecinin ayakkabısı bulundu

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Anneler Günü'nde en acı bekleyiş

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

Üniversiteli İrem'in öldüğü kaza, güvenlik kamerasında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.