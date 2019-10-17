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Vietnam'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 12:25 | Son Güncelleme

Vietnam'da şiddetli yağışlar hayatı felç etti

Vietnam'ın Nghe An eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 5 binden fazla ev sellerden etkilendi, yıldırım isabet eden 1 kişi hayatını kaybetti.

"VietnamNet"in haberine göre, Nghe An'ın Vinh şehrinde son günlerde etkisini gösteren aşırı yağışlar nedeniyle yaşanan taşkınlarda 5 binden fazla ev sular altında kaldı.

14-16 Ekim'de metrekareye düşen yağış miktarının bin milimetreye yaklaştığı tahmin edilirken, Vinh'de birçok cadde ve sokaktaki su seviyesinin yer yer bir metreye kadar yükseldiği, 4 evin yıkıldığı aktarıldı.

Eşinin ailesini ziyaret etmek için Nam Dan bölgesine giden 32 yaşındaki bir kişinin yıldırım isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Vinh şehrinde ve Hung Nguyen bölgesinde bazı şehirler arası yolların sellerden ve toprak kaymalarından etkilendiği kaydedildi. Vinh'in merkezindeki yollarda meydana gelen su taşkınları da trafiği felç etti.

Diğer yandan sağanak nedeniyle çok sayıda yol ve okul binasında su baskınlarının yaşandığı Ha Tinh eyaletinde ise sel nedeniyle okulları kapanan binlerce öğrenciden evlerinde kalmaları istendi.

Yetkililer, Ha Tinh eyaletinde bugün de şiddetli yağışların devam edeceğini belirterek, halkı olası su baskınları ve heyelanlara karşı uyardı.

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Ha Tinh şehri Nghe An seller şiddetli yağışlar Vinh şehri

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