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Vietnam'da Toraji tayfunu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 23:38 | Son Güncelleme

Şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymalarında ölenlerin sayısı 14'e çıktı, 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi

HANOI (AA) - Vietnam'ın Nha Trang kentinde etkili olan Toraji tayfununun beraberinde getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle ölenlerin sayısı 14'e yükselirken, 4 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Afet yönetim yetkilisi Khanh Hoa, Güney Çin Denizi üzerinden gelen ve Nha Trang kentini etkisi alan Toraji tayfununun yol açtığı yağışlara bağlı meydana gelen toprak kaymalarında 14 kişinin öldüğünü, 4 kişinin kaybolduğunu belirtti.

Hoa, kayıpları aramak ve yüksek riskli bölgelerdeki halkı tahliye etmek için afet bölgesine 600 asker sevk edildiğini ifade etti.

Şiddetli yağışların tetiklediği toprak kaymaları nedeniyle Nha Trang'ın bazı köylerinde çok sayıda evin çöktüğünü kaydeden Hoa, toprak altında kalan kişiler olduğundan endişe edildiğini dile getirdi.

Bölgede, dün tayfun nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış, tren seferleri iptal edilirken, birçok kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Toraji tayfunu Vietnam

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