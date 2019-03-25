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Vietnam'da veremden her yıl 12 bin kişi ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 15:08 | Son Güncelleme

Vietnam'da veremden her yıl 12 bin kişi ölüyor

Vietnam'da tüberküloz hastalığı (verem) nedeniyle her yıl 12 bin kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ülke basınında yer alan habere göre, Vietnam Başbakan Yardımcısı Vu Duc Dam, Sağlık Bakanlığının düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, ülkede her yıl 124 bin verem vakasının tespit edildiğini ve bunlardan 12 bininin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Dam, halkın bu hastalık hakkında daha fazla bilgi sahibi olması gerektiğine işaret etti.

Vietnam Sağlık Bakanlığının programında, ülkede 2030'a kadar veremin tamamen ortadan kaldırılması amaçlanıyor.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) verilerine göre, 2017'de 10 milyon verem hastası bulunurken, 1,6 milyon kişi bu hastalık yüzünden hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
tüberküloz Verem Vietnam

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