HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Vietnam'da 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi!

Vietnam'da 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi!

25.09.2020 15:51 | Son Güncelleme

Vietnam polisi, bir fabrikada yeni gibi satılmak üzere 320 bin adet kullanılmış prezervatifin ele geçirildiğini açıkladı. Vietnam medyasında yer alan haberlere göre, prezervatifler Ho Chi Minh City'deki bir fabrikaya düzenlenen baskın sırasında paketlenirken ele geçirildi.

Vietnam'da 320 bin kullanılmış prezervatif ele geçirildi!

Vietnam polisi, bir fabrikada yeni gibi satılmak üzere 320 bin adet kullanılmış prezervatifin ele geçirildiğini açıkladı.

Vietnam medyasında yer alan haberlere göre, prezervatifler Ho Chi Minh City'deki bir fabrikaya düzenlenen baskın sırasında paketlenirken ele geçirildi.

Baskına katılan bir müfettiş, fabrikanın 34 yaşındaki kadın sahibinin prezervatifleri bir başka kişiden aldıklarını itiraf ettiğini söyledi.

Söz konusu kişi, prezervatifleri aldıktan sonra yıkadıklarını ve yeniden şekillendirip paketlediklerini anlattı.

KAÇ KULLANILMIŞ PREZERVATİFİN SATILDIĞI BİLİNMİYOR

Vietnam devlet televizyonu VTV'nin yayımladığı görüntülerde çuvallar dolusu prezervatifle, bunları yıkamak ve yeniden şekillendirmek için kullanılan araçlara yer verildi.

Reuters'a göre, VTV'nin haberinde şimdiye kadar kaç kullanılmış prezervatifin satıldığının belli olmadığı belirtildi.

Tuoi Tre gazetesine konuşan bir sağlık yetkilisi de bu prezervatiflerin kullanıcılar için aşırı derecede riskli olduğunu söyledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
İlk aşı hakkında önemli açıklama: Bulaşmayı durdurmayacak!İlk aşı hakkında önemli açıklama: Bulaşmayı durdurmayacak!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 5-6 Eylül hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi?
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Yanlış bir algı oluştu' dedi ve açıkladı: Koronavirüsten korumaz
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
'Silahlandığı' iddia edilen dernekler hakkında soruşturma
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Türk eşinin cesur pozları olay oldu!
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Düğmeye basıldı! Aralarında HDP'li isimler de var
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
Çok sayıda akademisyen gözaltına alındı
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Herkes o TV sunucusunu konuşuyor: Başörtünüzü çıkarmayın!
Diğer Haberler
Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler
Emniyet Teşkilatı’nda büyük skandal! Görev başında cinsel ilişkiye girdiler
İlk aşı hakkında önemli açıklama: Bulaşmayı durdurmayacak!
İlk aşı hakkında önemli açıklama: Bulaşmayı durdurmayacak!
Helsinki Havaalanı’nda koronavirüs tespiti için köpekler kullanılıyor
Koronavirüs tespiti için köpekler kullanılıyor
Novavax İngiltere'de koronavirüs aşısı faz 3 testlerine başlıyor
Novavax koronavirüs aşısı faz 3 testlerine başlıyor
Parkta 9 karatlık elmas buldu
Parkta 9 karatlık elmas buldu
Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
Paris'te bıçaklı saldırı: 4 yaralı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.