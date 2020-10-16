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Vietnam’daki selde ölü sayısı 55’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 17:57 | Son Güncelleme

Asya ülkelerinden Vietnam’da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 55’e yükseldi.Vietnam’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor.

Asya ülkelerinden Vietnam’da yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 55’e yükseldi.

Vietnam’da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Vietnam Ulusal Afet Önleme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 40’tan 55’e yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin çoğunun Quang Tri, Thua Thien Hue ve Quang Nam’dan olduğu, aralarında Thua Tien-Hue bölgesindeki heyelanda arama kurtarma çalışmalarında kaybolan 13 görevlinin olduğu belirtildi.

Ülkede sel felaketinde yaklaşık 900 hektar pirinç tarlası ve 5 bin 500 hektardan fazla diğer tarım arazilerinin sular altında kaldığı aktarıldı. Ayrıca, 445 bin 700’den fazla büyükbaş ve kümes hayvanının da telef olduğu, sel sularında sürüklendiği belirtildi. Meteoroloji servisi, şiddetli yağmurların ülkenin orta bölgelerini tekrar etkisi altına almasını ve 21 Ekim’e kadar sürmesinin beklendiğini bildirdi.

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