Vietnam'daki Toraji tayfunu

HANOİ (AA) - Vietnam'ın Nha Trang kentinde etkili olan Toraji tayfununun beraberinde getirdiği şiddetli yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi.
Ülke medyasında yer alan habere göre, yetkililer, Güney Çin Denizi üzerinden gelen ve Nha Trang kentini etkisi altına alan Toraji tayfununun yol açtığı yağışlara bağlı meydana gelen toprak kaymalarında 17 kişinin öldüğünü, kayıp 2 kişinin arandığını belirtti.
Nha Trang'ın köylerinde çok sayıda ev çökmüştü.
Bölgede, tayfun nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmış, tren seferleri iptal edilirken, birçok kara yolu ulaşıma kapatılmıştı.
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