Vietnam'dan "insan kaçakçılığına karşı iş birliği" çağrısı

Vietnam, İngiltere'nin Essex kentinde bir tırın arkasında çoğunluğu Vietnamlı olduğu düşünülen 39 kişinin ölü bulunmasının ardından, ülkelere insan kaçakçılığına karşı mücadelede iş birliğini arttırma çağrısı yaptı.

Vietnam Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Le Thi Thu Hang, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, insan kaçakçılığını güçlü bir şekilde kınadıklarını ve olayın "vahim bir insanlık trajedisi" olduğunu belirterek, bundan sonra benzer olayların yaşanamaması için ülkeler arası iş birliğinin arttırılması gerektiğine işaret etti.

Sözcü, İngiltere adli makamlarının soruşturmayı en kısa zamanda bitirerek suçluları tespit edeceğini umduğunu vurguladı.

İngiliz polisince dün yapılan açıklamada, kurbanların kimliklerini tespit etme çalışmalarının devam ettiğini ve hayatını kaybedenlerin tümünün Vietnamlı olabileceğini bildirmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sorumluların adalete teslim edilmesi için her şeyi yapacaklarını söylemişti.

- Olay

İngiliz polisi 23 Ekim sabahı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.