HABER

Vietnamlı aktivist hakkındaki 20 yıl hapis cezası kesinleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 18:49 | Son Güncelleme

Vietnamlı aktivist hakkındaki 20 yıl hapis cezası kesinleşti

Vietnam'da mahkeme, "ülkenin komünist hükümetini devirmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırılan demokrasi yanlısı aktivistin mahkumiyet kararını onadı.

Vietnam Haber Ajansı'nın (VNA) haberine göre, Yüksek Mahkeme, ülkedeki komünist rejimi devirmeye teşebbüs suçlamasıyla iki ay önce görülen davada hakkında verilen 20 yıl hapis cezasını temyize taşıyan demokrasi yanlısı aktivist Le Dinh Luong'un başvurusunu reddetti.

Mahkeme, geçen yıl "hükümeti devirmeye yönelik faaliyetlerde bulunduğu" şüphesiyle tutuklanan ve ağustos ayında 20 yıl hapis ve cezaevinden çıktıktan sonra da 5 yıl ev hapsi cezası alan Luong için verilen mahkumiyeti onayladı.

Cezayı azaltmak için herhangi bir delil bulunmadığını belirten mahkeme heyeti, Luong'un ülkede terörist örgüt ilan edilen bir oluşuma aktif üye olduğuna karar vererek cezasını uygun buldu.

Nghe An eyaletinde ağustos ayında görülen duruşmanın ardından avukatı Ha Huy Son, kişileri Vietnam'da terör örgütü olarak kabul edilen Viet Tan'a katılmaya teşvik ettiği gerekçesiyle 20 yıl hapis cezası alan müvekkili 53 yaşındaki Le Dinh Luong'un, aynı zamanda 5 yıl da ev hapsine çarptırıldığını ifade etmişti.

Mahkeme kararının ardından uluslararası insan hakları örgütleri Luong'un serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.

Vietnam, sosyal medya ağlarında "Anne Mantar" lakabıyla tanınan ve hükümete karşı propaganda yapmak suçundan 2016'da tutuklanan Nguyen Ngoc Nhu Quynh'i, ABD'ye gitmesi şartıyla bu hafta içinde serbest bırakmıştı.

Mahkeme, bu ay içinde, bir aktivisti demokratik özgürlükleri, hükümetin, kurumların ve bireylerin çıkarlarını ihlal ederek kötüye kullanmak suçundan 5 yıl, 5 aktivisti de ülkenin komünist hükümetini "devirmeye teşebbüs" suçundan 8 ila 15 yıl arasında hapis cezalarına çarptırmıştı.

PARTNERSon dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!Son dakika haberler Mynet uygulaması ile cebinizde!
Deniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorumDeniz Bayramoğlu: İzleyiciye karşı sorumluluk hissediyorum
Tabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldüTabutunun üzerine doktor önlüğü örtüldü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aktivist Vietnam

En Çok Okunan Haberler

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

16 yıldır ekrandaydı! Kanal D Çocuklar Duymasın'ı bitirecek mi?

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

Trump açık açık tehdit etti: Orduyu sınıra yığarım

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

'Türkiye ekonomik krizin henüz başında'

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İş adamına iğrenç tuzak! Kiralık ev tutup ilişkiye girdi sonrası akılalmaz

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

TRT sunucusu ekranda beliren yazıyı görünce yıkıldı

İlginizi Çekebilir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan büyük müjde: İşte alınacak memur sayısı

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Adıyaman'da PKK'nın sözde bölge sorumlusu Yusuf Tunç öldürüldü

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Kaza yaptı, polis ismini anons edemedi!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Mersin'de nefes kesen tatbikat! Gerçeğini aratmadı!

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Bakan'ın 'maskaralık' sözlerine Fatih Portakal'dan sert yanıt

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Türkiye'den Yunanistan'a bir tepki daha: Uzak durun

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Bir teröristin mide bulandıran itirafları: Her şeyi kendi gözlerimle gördüm!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Danıştay'dan flaş karar! 'Öğrenci Andı' 5 yıl aradan sonra yeniden okutulacak!

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

Mahkeme salonu buz kesti! FETÖ sanığı çıkarken öyle bir şey söyledi ki...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.