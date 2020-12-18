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Viking tarihinin en değerli parçalarından biri 300 yıl sonra bulundu

18.12.2020 09:41 | Son Güncelleme:
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Viking tarihinin en değerli parçalarından biri 300 yıl sonra bulundu

Bilim insanları, İsveç’in güneyindeki Ystad kasabasında, Viking döneminin en önemli arkeolojik kalıntılarından biri olarak kabul edilen Hunnestad anıtına ait bir runik taşı 300 yıl sonra buldu. Arkeologlar, söz konusu keşfin sanat, din tarihi ve arkeoloji dahil olmak üzere çeşitli alanlarda yeni bir pencere açacağını söyledi.

İsveçli arkeologlar, 10. yüzyıldan kalma sekiz parçalı Hunnestad anıtının parçası olan değerli bir runik taşın, ülkeninin güneyindeki Ystad kasabasında bulunduğunu açıkladı. Söz konusu taş, Hunnestadsån Nehri’nde yapılan kanalizasyon çalışmaları esnasında işçiler tarafından keşfedildi ardından yetkililere tarafından teslim alındı.

FETHETTİKLERİ YERLERE DİKTİLER

Bilim insanları kaya üzerine yazı yazılmasıyla oluşturulan runik taşların en çok İskadinavya’da bulunduğunu ve Vikinglerin fethettikleri yerlere 4 ile 12. yüzyıl arasında sürekli olarak bu anıtları diktiğini açıkladı.

TOPLAM 8 TAŞTAN OLUŞUYOR

Üçü resimli ve ikisi runik olmak üzere sekiz taştan oluşan Hunnestad anıtının geçmişinin 10. yüzyıla kadar uzandığı tahmin ediliyor ve araştırmacılar tarafından ülkenin Viking Çağı'ndan kalma en dikkat çekici anıtlarından biri olarak görülüyor.

Diğer tarafatan arkeologlar, Hunnestad’ın 18. yüzyılın başlarında keşfedildiğini ve bir süre sonra ortadan kaybolduğunu söyledi. Taşların bir kısmı ise 1814'te Marsvinsholm Kalesi yakınlarındaki arazide bulundu ve şu anda Lund’daki bir müzede sergileniyor.

300 YIL SONRA ORTAYA ÇIKTI

Konuya ilişkin açıklama yapan İsveç Ulusal Miras Kurulu'ndan runolog Magnus Källström, "Olmasını beklemediğiniz harika bir keşif. Bu taşın 300 yıl önce yok edildiğini düşünüyorduk. Bu keşfin, sanat, din tarihi ve arkeoloji de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda birçok yeni bilginin kilidini açacağından eminiz” dedi.

Lund'daki taşlardan elde edilen bilgilere göre anıt Viking savaşçıları Esbern ve Tomme tarafından dikildi. Saha arkeoloğu Axel Hansen, savaşçıların Danimarka monarşisiyle bağlantıları olan seçkin insanlar oldukları varsayıldığını açıkladı.

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