Vikingler hangi bölgede yaşamıştı? (Hadi İpucu 27 Eylül 12.30)

Hadi yarışmasında öğlen ve akşam yapılan her yarışmalarda çıkacak birer soru için ipucu veriliyor. Bu öğlen yani 28 Eylül Cuma 12.30’da yapılacak yeni yarışma için de bir ipucu paylaşıldı. Bu yarışmada sorulacak bir sorunun konusu Vikingler oldu. İpucunda Vikinglerin nerede yaşamış olduğu soruldu.

VİKİNGLERİN ANAVATANI

İpucunda Vikingler ile ilgili sorulan sorunun cevabı İskandinavya olacak. Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halktır. 8 - 11. yüzyıllar arasında kuzeybatı Avrupa'da birçok yeri fethetmişlerdir.

BOYNUZLU MİĞFER GİYMEMİŞLERDİR

Sanılan aksine ve Hadi ekibinin de yanlış bildiği üzere aslında Vikingler boynuzlu miğfer takmamışlardır. Boynuzlu miğfer imajı Vikinglerin yaşadığı yüzyıllara değil 1800’lü yıllara dayanmaktadır. İsveçli ressam Gustav Malmström Vikingileri akıncıları resmederken boynuzlu miğferler çizmiştir. 1870 yılında da Wagner’in ünlü operasının kostüm tasarımcısı Carl Emil Doepler boynuzlu miğferler kullanınca aslında bir savaşçı için oldukça kullanışsız ve dezavantajlı olan bu miğfer tasarımı Vikinglerle özdeşleşerek popüler kültüre yerleşmiştir. Malmström ve Doepler’in Vikinglerden en az bir yüzyıl daha geriye dayanan ve ancak törenlerde kullanılan boynuzlarla, taşlarla tüylerle vb. Süslenmiş miğferlerden esinlenmiş oldukları tahmin ediliyor.

YARIŞMADA PARA ÖDÜLÜ NE KADAR?

Bu akşam 12.30’da yapılacak Hadi yarışmasında para ödülü 6 bin TL olarak açıklandı.

