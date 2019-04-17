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Vikinglerin saç tarzı bu yaz moda!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 17.04.2019 12:34 | Son Güncelleme

Yılın büyük kısmını denizlerde geçirmiş olan savaşçı bir halk olan Vikingler'e özgü bu saç modellerini bu yaz bolca görmeye hazır olun. Bu birbirinden etkileyici saç modelleri ile siz de kuaförden çıktığında azgın denizlerde savaşmaya hazır bir Viking'e dönüşebilirsiniz.

Vikinglerin saç tarzı bu yaz moda!

Kaba ve sert bir toplum olan Vikingler kendilerine özgü tarzlarıyla da oldukça dikkat çekici bir medeniyet olmuşlardır. Vikinglerin sıra dışı giyim ve saç tarzları çoğu insan için vazgeçilmez bir stil olmayı başardı. Bu yaz da sokaklar da modern Vikingleri bol bol göreceğiz. Bu saçlardan siz de beğendiğinizi hemen koşup kuaförünüze yaptırıp bambaşka bir dönemde yaşayan savaşçı ve asi Vikinglere dönüşebilirsiniz.

İşte bu yazın saç trendi: Vikingler!

1. VAZGEÇİLMEZ VİKİNG ÖRGÜSÜ

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2. TAM BİR VİKİNG KIZI

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3. İPLERLE FARKLI BİR HAVA!

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4. ÖRGÜLERLE HER ŞEY YAPILABİLİR

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5. UZUN SAÇLI KIZLAR VİKİNG SAÇLARI TAM SİZE GÖRE

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6. SİZ DE BÖYLE BİR VİKİNG SAVAŞÇISI OLABİLİRSİNİZ

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7. MUAZZAM!

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8. HER YAŞ DA HAVALI!

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9. İLGİNÇ AKSESUARLARLA TAM BİR DENİZCİ!

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10. DENİZCİ DÜĞÜMÜ SANKİ...

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11. RENKLİ SAÇLARIN VİKİNGLERLE UYARLANMASI...

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12. TAM BİR VİKİNG KADINI...

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13. OLDUKÇA HAVALI

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14. HER ÇEŞİT HER TARZ

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15. DÜĞÜNLERDE DE VİKİNG GELİNİ OLABİLİRSİNİZ!

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16. VİKİNGLİ KIZLAR OKULDA!

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17. RESMEN SANAT!

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18. UZUN SAÇLI ERKEKLERDE DE OLDUKÇA HOŞ DURUYOR BU VİKİNG HAVASI...

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19. BİR ÖRNEK DAHA...

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20. TATLI SERT...

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21. KIZIL SAÇLILARDA DA OLDUKÇA GÜZEL DURUYOR

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