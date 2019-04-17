Vikinglerin saç tarzı bu yaz moda!

Kaba ve sert bir toplum olan Vikingler kendilerine özgü tarzlarıyla da oldukça dikkat çekici bir medeniyet olmuşlardır. Vikinglerin sıra dışı giyim ve saç tarzları çoğu insan için vazgeçilmez bir stil olmayı başardı. Bu yaz da sokaklar da modern Vikingleri bol bol göreceğiz. Bu saçlardan siz de beğendiğinizi hemen koşup kuaförünüze yaptırıp bambaşka bir dönemde yaşayan savaşçı ve asi Vikinglere dönüşebilirsiniz.
İşte bu yazın saç trendi: Vikingler!
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