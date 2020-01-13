Viktoria Odintcova pozlarıyla sosyal medyayı sallıyor

Sosyal medyada yaptığı bir birinden cesur paylaşımlarla adından söz ettiren Rus Model Viktoria Odintcova'dan yine oldukça cüretkar bir paylaşım geldi. Rus Model'in ismi en son Cristiano Ronaldo ile ilgili yaptığı itiraflarla gündeme gelmiş ve Viktoria Odintcova, bir anda sosyal meydanın gözdesi haline gelmişti.

Instagram hesabında 5 milyon takipçisi bulunan ünlü model Viktoria Odintcova, sahilde çekilmiş beyaz bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sundu. Kusursuz fiziğiyle dikkat çeken Viktoria Odintcova'nın paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan, Viktoria Odintcava, iki gün önce de Bali'de çekilmiş bikinili pozunu Instagram hesabından paylaştı. Rus modelin, "Bali'ye üçüncü kez geliyorum. Farklı insanlarla karşılaşıyorum ve herkesin kendisiyle ilgili bir hikayesi var. Birçoğu uzun süre burada kalmayı seçiyor ve bazıları sonsuza kadar kalıyor" notuyla paylaştığı fotoğrafı ise 219 binin üzerinde beğeni aldı.

RONALDO İTİRAFI

Bir YouTube kanalına konuk olan Viktoria, Ronaldo kadar ünlü birinin gönderilerinden birini beğenip beğenmediği sorulduğunda, "Bu tabii ki oldu. Hatta fotoğraf beğenmenin ötesinde diyebiliriz. Ronaldo Instagram'dan bana mesajlar atıp, yürüdü. Ama uzun zaman önceydi. 'Merhaba nasılsın?' dedi ben ise mesajı sildim ve cevap vermedim" demişti.

Rus model Viktoria Odintcova, "Bana öyle geliyor ki futbolcular herkese aynı mesajı yazıyorlar, bir haber bülteni gibi yayıyorlar. Artık şansa kim cevap verirse!" dedi.



