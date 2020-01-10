Viktoria Odintcova sosyal medyayı yine salladı

Rus model Viktoria Odintcova, Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Instagram'da 5,5 milyon takipçisi bulunan ünlü model, yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerinde topladı. Ünlü modelin paylaşımlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

'RONALDO BANA İNSTAGRAM'DAN MESAJ ATIP YÜRÜDÜ'

Bir YouTube kanalına konuk olan Viktoria, Ronaldo kadar ünlü birinin gönderilerinden birini beğenip beğenmediği sorulduğunda, "Bu tabii ki oldu. Hatta fotoğraf beğenmenin ötesinde diyebiliriz. Ronaldo Instagram'dan bana mesajlar atıp, yürüdü. Ama uzun zaman önceydi. 'Merhaba nasılsın?' dedi ben ise mesajı sildim ve cevap vermedim." demişti.

Rus model Viktoria Odintcova, "Bana öyle geliyor ki futbolcular herkese aynı mesajı yazıyorlar, bir haber bülteni gibi yayıyorlar. Artık şansa kim cevap verirse!" dedi.



