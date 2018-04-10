MAGAZİN

Vildan Atasever sürpriz bir projeyle setlere dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.04.2018 22:00 | Son Güncelleme

Proje konusunda çok seçici davranan oyuncu Vildan Atasever, setlere dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Vildan Atasever sürpriz bir projeyle setlere dönüyor!

Altın Portakallı oyuncu "Dilsiz" isimli iddialı film projesiyle el sıkıştı. Murat Erdağı'nın yapımcılığını üstlendiği filmi Murat Pay yönetecek. Rasathane Film'in imza atacağı "Dilsiz" filminde hat sanatının derinliği sinema ile buluşacak. Filmde Vildan Atasever, Mim Kemal Öke ve Ozan Çelik'le başrolü paylaşacak.

Sloganı, "Aşk ile yoğrulan bir meşk hikayesi" olan filmde, küçük bir çatı katında hayatını yalnız sürdüren Sami'ye bir sandık miras kalır. Sandıktan çıkan tarihi bir hat Sami'nin yolunu Selma ve Eşref Efendi ile kesiştirir. Sami, Selma'nın yönlendirmesiyle hat meşkine adım atar. Bir yandan eski kuşak bir hat ustası olan Eşref Efendi tarafından aşka yönlendirilir. Selma ve Eşref Efendi arasında sıkışan Sami için meşk, hafızasıyla yüzleştiği zorlu bir serüvene dönüşecek ve bir soruyu gündeme getirecektir: Aşk olmadan meşk olmaz mı? (Medyatava)

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Anahtar Kelimeler:
dilsiz film soğuk hava

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