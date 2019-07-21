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Vildan, çekiç atma müsabakalarına köyünde taşla hazırlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.07.2019 11:24 | Son Güncelleme

TOKAT'ta çekiç atmada milli sporcu Vildan Kelek (17), Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) müsabakalarına köyünde ilginç bir şekilde hazırlandı.

Vildan, çekiç atma müsabakalarına köyünde taşla hazırlandı

Fatih YILMAZ- Halil İbrahim YEL/TOKAT,(DHA)- TOKAT'ta çekiç atmada milli sporcu Vildan Kelek (17), Azerbaycan'da yapılacak Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) müsabakalarına köyünde ilginç bir şekilde hazırlandı. Hafta içi kent merkezinde normal malzemeleri kullanan Kelek, hafta sonları ise köyündeki evinin arkasında bulunan tarlada çekiç yerine taş fırlatarak hazırlık yaptı.
Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Manastır köyünde yaşayan Muhittin ve Güler Kelek çiftinin 6 çocuklarından 4'üncüsü Vildan Kelek, 4 yıl önce öğretmenin tavsiyesi üzerine çekiç atma sporuna başladı. İl genelinde ve ülke genelinde yapılan birçok yarışmaya katılan Vildan Kelek, onlarca madalya kazandı. Milli sporcu olan Kelek, 21-28 Temmuz'da Azerbaycan'da yapılacak olan Avrupa Gençlik Olimpiyat Yaz Festivali (EYOF) yarışması için hafta için arkadaşları ile birlikte antrenmanları yaparken, hafta sonları ise ailesinin yanına gittiği köyde, çekiç yerine taş kullanarak çalıştı.
'HEDEFİM OLİMPİYATLARDA YARIŞMAK'
Milli sporcu Vildan Kelek, "Ailemin yanına geldiğim zamanlar cumartesi ve pazar günleri antrenmanlara gidemediğim için ben de burada elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Teknik bir branş olduğu için maalesef malzemelerimizi yanımıza getiremiyoruz. Taş ile çalışıyorum. Tarlada koşuyorum. Nerede düz alan var ise orada yapmaya çalışıyorum. Hedefim ise olimpiyatlarda yarışmak" dedi.
Milli Takım Antrenörü Mustafa Erol Karaca ise, "Sporcumuz Vildan Kelek bu yıl ülkemizi Avrupa Atletizm Oyunları'nda temsil edecek. Vildan burada önemli dereceler elde etti. Çok kısa bir sürede bir hayli yol aldı. Avrupa Şampiyonası'nda ben final yapacağına inanıyorum" diye konuştu.
Vildan Kelek'in babası Muhittin Kelek ise, "Kızımdan ben birincilik bekliyorum. İnşallah orada bayrağımızı dalgalandıracak. Kızımızın her zaman destekçisiyiz. Antrenmanlarında, çalışmalarında, her zaman yanındayız" dedi.

FOTOĞRAFLI

Vildan, çekiç atma müsabakalarına köyünde taşla hazırlandıVildan, çekiç atma müsabakalarına köyünde taşla hazırlandıVildan, çekiç atma müsabakalarına köyünde taşla hazırlandıVildan, çekiç atma müsabakalarına köyünde taşla hazırlandı

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