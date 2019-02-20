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Villa cinayeti sanıklarına verilen müebbet, 'iyi hal' indirimiyle 25 yıla düşürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 09:31 | Son Güncelleme

BURSA’da, tartıştıkları Baykal Öztürk’ü (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Demirtaş ve Hakan Kalkan müebbet, hapis cezasına çarptırıldı.

Villa cinayeti sanıklarına verilen müebbet, 'iyi hal' indirimiyle 25 yıla düşürüldü

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da, tartıştıkları Baykal Öztürk’ü (39) av tüfeğiyle vurarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan İbrahim Demirtaş ve Hakan Kalkan müebbet, hapis cezasına çarptırıldı. Suçlamaları kabul etmeyen ve beraatlerini isteyen sanıkların cezaları iyi hal indirimiyle 25’er yıl hapis cezasına çevrildi.
Olay, Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi'nde bir villada 2 Mart 2017 tarihinde meydana geldi. İddiaya göre, Yuvacık Sitesi'nde kapıcılık yapan İbrahim Demirtaş ile aynı siteden evi olan Hakan Kalkan birlikte alkol almaya başladı. Bu sırada Kalkan'ın kiralık villasında izinsiz kalan Baykal Öztürk geldi. Demirtaş ve Kalkan ile Öztürk arasında tartışma çıktı. İbrahim Demirtaş elindeki av tüfeğiyle, "Sen bana nasıl hakaret edersin" diyerek Baykal Öztürk’e ateş etti. Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken İbrahim Demirtaş ve Hakan Kalkan tutuklanarak, cezaevine konuldu. İ
kili hakkında Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Yargılama sürerken Hakan Kalkan tahliye edildi. Geçtiğmiz ay görülen duruşmada Cumhuriyet savcısının mütaalasında müebbet hapis cezası verilmesinin talep ettiği Kalkan, ikinci kez tutuklandı.
Karar duruşmasına tutuklu sanıklar ile ölen Baykal Öztürk’ün ailesi ve taraf avukatları katıldı. Son savunmalarını yapan sanıklardan Hakan Kalkan, "Mudanya’daki evimi Hasan Ö.’ye kiraya vermiştim, ama eve girip çıkanlar belli olmuyordu. Ben de onu evden çıkartmak istedim. Hasan Ö. ile buluştuk, bana bir anahtar verdi. Diğer anahtarları sorduğumda ‘Elimden aldılar, eve giren olursa polise şikayet et’ dedi. Eve doğru yola çıktım. Kapıcı İbrahim arayarak, Baykal’ın eve geldiğini söyledi. Eve geldiğimde Baykal gitmişti. Av tüfeğimle beraber eve girdim. İbrahim’i de çağırmıştım. O da tüfekle geldi. Daha sonra alkol almaya başladık. Hava almak için tüfeklerimizle dışarı çıktık. İbrahim’i sigara almaya yolladım, bir süre sonra Baykal ile birlikte geldi. Eşyaların alınması ile tartışma çıkınca kavgaya başladılar. İbrahim, bir fırsatını bulup tüfeğini alarak, ateş etti. Dizinden yaralanan Baykal düşmedi. Baykal benim tüfeğimi aldı. Boğuşurken yere düştük. İbrahim, Baykal’a ateş etti. Baykal düştü, yerde kaldı. Adam öldürmedim. Baykal’ı İbrahim öldürdü" diyerek, beraatini istedi.
İbrahim Demirtaş da, "Alkol alıyorduk. Beni sigara almaya yolladı. Baykal ile karşılaştım. Baykal eve yönelirken, Hakan elinde iki tüfekle gelerek, Baykal’ın ensesine vurdu. İkisi kavgaya başladı. Ayırmaya çalıştım. Boğuşma esnasında Hakan’ın elindeki tüfek patladı. Kimse yaralanmamıştı. Baykal bana yumruk attı. Hakan, ‘Baykal’ın elinde bıçak var’ dedi. Ben de tüfeği aldım. ‘İkimiz de elimizdekileri bırakalım’ dedim. Baykal, bana vurmaya çalışınca tüfekle dizinden yaraladım. Hakan, Baykal’ın elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Namluyu Baykal’ın omzuna yaslayarak bırakmasını söyledim. Baykal, Hakan’ın tüfeğini elinden aldı. Ben de ateş ettim. Tüfeği alarak oradan uzaklaştım" diye konuştu. "Baykal uyuşturucu almamış olsaydı, bu sonuç olmazdı. Ailesini bu duruma düşürdüğüm için pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.
Mahkeme, 2 sanığa önce müebbet hapis cezası verdi. İyi hal indirimi yaparak, cezayı 25’er yıl hapis cezasına çevirdi.

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Villa cinayeti sanıklarına verilen müebbet, 'iyi hal' indirimiyle 25 yıla düşürüldü

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