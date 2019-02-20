Villa cinayetinin zanlısı ikinci kez tutuklandı

Bursa’da bir villada alkol aldıkları sırada tartıştıkları Baykal Öztürk’ü av tüfeği ile öldüren 2 sanık hakkında karar verildi. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklara verilen müebbet hapis cezası iyi hal indirimi yapılarak 25 yıla indirildi.

Olay, Bursa’nın Mudanya ilçesi Ömerbey Mahallesi’nde bir villada meydana geldi. Yuvacık sitesinde kapıcılık yapan İbrahim Demirtaş ile aynı sitede ev sahibi olan Hakan Kalkan birlikte alkol almaya başladı. O sırada Kalkan’ın villasında izinsiz kalan Baykal Öztürk ikilinin yanına geldi. Kalkan, Demirtaş ve Öztürk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında iddiaya göre Baykal Öztürk, İbrahim Demirtaş’a hakaret etti. Bunun üzerine Demirtaş, elindeki av tüfeğini doğrultup Öztürk’e ‘sen bana nasıl hakaret edersin’ diyerek ateş etti. Öztürk olay yerinde hayatını kaybederken, Demirtaş ve Kalkan ise önce gözaltına alınıp daha sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Katil zanlıları hakkında Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten adam öldürmek’ suçundan müebbet hapis talebiyle dava açıldı. Yargılamalarına başlanan katil zanlılarından Hakan Kalkan yargılama devam ederken tahliye edildi. Yargılamanın sonuna doğru mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı iki zanlıya da müebbet hapis cezası verilmesini talep ederken, Kalkan mütalaadan sonra tekrar tutuklandı.

İki sanık hakkında açılan davanın son celsesi görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar, ölen Baykal Öztürk’ün ailesi ve taraflar katıldı. Duruşmada son savunmasını yapan sanıklardan Hakan Kalkan, "Mudanya’daki evimi Hasan Ö.’ye kiraya vermiştim, ama eve girip çıkanlar belli olmuyordu. Ben de onu evden çıkartmak istedim. Hasan Ö. ile buluştuk, bana bir anahtar verdi. Diğer anahtarları sorduğumda ’elimden aldılar, eve giren olursa polise şikayet et’ dedi. Eve doğru yola çıktım. Kapıcı İbrahim aradığımda, Baykal’ın eve geldiğini söyledi. Eve geldiğimde Baykal gitmişti. Av tüfeğimle beraber eve girdim. İbrahim’i de çağırmıştım. O da tüfekle geldi. Daha sonra alkol almaya başladık. Hava almak için tüfeklerimizle dışarı çıktık. İbrahim’i sigara almaya yolladım, bir süre sonra Baykal ile birlikte geldi. Eşyaların alınması ile tartışma çıkınca kavgaya başladılar. İbrahim, bir fırsatını bulup tüfeğini alarak, ateş etti. Dizinden yaralanan Baykal düşmedi. Baykal benim tüfeğimi aldı. Boğuşurken yere düştük. İbrahim, Baykal’a ateş etti. Baykal düştü, yerde kaldı. Adam öldürmedim. Baykal’ı İbrahim öldürdü" diyerek, beraatini istedi.

İbrahim Demirtaş da, "Alkol alıyorduk. Beni sigara almaya yolladı. Baykal ile karşılaştım. Baykal eve yönelirken, Hakan elinde iki tüfekle gelerek, Baykal’ın ensesine vurdu. İkisi kavgaya başladı. Ayırmaya çalıştım. Boğuşma esnasında Hakan’ın elindeki tüfek patladı. Kimse yaralanmamıştı. Baykal bana yumruk attı. Hakan, ’Baykal’ın elinde bıçak var’ dedi. Ben de tüfeği aldım. ’İkimiz de elimizdekileri bırakalım’ dedim. Baykal, bana vurmaya çalışınca tüfekle dizinden yaraladım. Hakan, Baykal’ın elindeki bıçağı almaya çalışıyordu. Namluyu Baykal’ın omzuna yaslayarak bırakmasını söyledim. Baykal, Hakan’ın tüfeğini elinden aldı. Ben de ateş ettim. Tüfeği alarak oradan uzaklaştım. Baykal uyuşturucu almamış olsaydı, bu sonuç olmazdı. Ailesini bu duruma düşürdüğüm için pişmanım. Beraatimi istiyorum" dedi.

Mahkeme, 2 sanığa önce müebbet hapis cezası verdi daha sonra iyi hal indirimi yaparak, cezayı 25’er yıl hapis cezasına çevirdi.

