Villa Mu İlkbahar-Yaz 2019 koleksiyonu tanıtıldı

İSTANBUL, (DHA)- Mehry Mu ile Divarese iş birliğiyle doğan Villa Mu, İlkbahar-Yaz koleksiyonunu özel bir davette tanıttı.

Balat Cooklife Studio’da düzenlenen davete Rezzan Bernadete, Nüket Mutlu, Banu Bora Mumcu, Ceylan Sohtorik, Begüm Karamahmutoğlu, Ezgi Apa, Rachel Araz gibi isimler de katıldı. Davetliler, koleksiyonun ilham kaynaklarını oluşturan mercan ve limon mozaik workshop'una da katıldı.

"ADA YAŞANTISINDAN İZLER TAŞIYOR"

Mehry Mu’nun Kurucusu ve Kreatif Direktörü Güneş Mutlu koleksiyona ve iş birliğine dair, “Mehry Mu köklü miraslardan ve seyahatlerden ilham alan, onların birçok doku ile harmanlandığı bir marka. Divarese ile çıktığımız yolculukta yine markanın köklerinin bulunduğu İtalya’dayız. Bu kez Villa Mu sakinleri, yaz için Capri Adası’ndaki evlerine taşındılar. Koleksiyonumuzu ada yaşantısından dokular taşıyan bir mozaik workshop’u ile Balat'ın müthiş manzarası ve Cooklife Studio’nun samimi ortamında tanıttık. Çantaların yanı sıra ilk defa ayakkabı koleksiyonu da tasarladığım icin çok heyecanlıyım. Yaz ve ada yaşantısı denince akla gelen espadriller ve saboları kendim de giymek icin sabırsızlanıyorum” değerlendirmesinde bulundu.

KOLEKSİYON HAKKINDA

İtalya’nın Capri adasından ilham alan renkleri, limon ve mercan detayları ile birlikte sezonun tüm canlılığını ve enerjisini açığa çıkarıyor. Mehry Mu x Divarese İlkbahar

