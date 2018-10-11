Villada kan donduran olay! Arkadaşı sarkıntılık edince...

Hüyük ilçesinde oturan Tevfik İdare, dün sabah saatlerinde polisi telefonla arayıp, geçen pazar günü yalnız yaşayan arkadaşı Adem Sözüeroğlu'nu av tüfeğiyle göğsüne ateş ederek öldürdüğünü söyledi. Cesedin de Sözüeroğlu'na ait 2 katlı villanın çatı katında olduğunu belirtti. DHA'nın haberine göre, ihbar üzerine villaya giden polis, Sözüeroğlu'nun cesedini çatı katında buldu.

1 / 5 ÖNCE YEMEK YEDİ SONRA CİNAYETİ ANLATTI Ardından telefon bağlantısı kesilen Tevfik İdare'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Bu sırada Tevfik İdare, Hüyük Polis Merkezi'ne gelerek cinayet ihbarını yapan kişinin kendisi olduğunu ve cinayeti de kendisinin işlediğini belirtti. Ayakta durmakta güçlük çeken İdare, polise karnının aç olduğunu söyledi. Polisin verdiği yemekle karnını doyuran İdare, daha sonra cinayeti nasıl işlediğini anlattı.

2 / 5 'BENİ TACİZ ETTİ' Pazar günü Sözüeroğlu'nun evine gittiğini belirten İdare, ifadesinde, ''Sözüeroğlu ile oturup sohbet etmek için evine gittim. Bir süre oturduk sohbet ettik. Sonra bana hakaret ve küfür ederek, taciz etmeye kalkıştı. Ben de duvarda asılı olan Adem´in tüfeğini alarak ateş ettim. Öldüğünü anlayınca üzerine battaniye örtüp villadan kaçtım.''

3 / 5 Eşkalini değiştirmek için tıraş olduğunu belirten Tevfik İdare, ''Tıraş olup eşkalimi değiştirmek istedim. 3 gün boyunca bir bağ evinde kaldım. Yiyecek bulamadım. Açlıktan öleceğimi sandım. Sonra teslim olmaya karar verdim" dediği öğrenildi. 'Yaralama' suçundan poliste kaydı bulunan İdare, yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi.

4 / 5 Öldürülen Sözüeroğlu'nun cesedi de otopsinin ardından İzmir'de defnedilmek üzere ailesine teslim edildiği belirtildi.