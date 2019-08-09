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Villada koltukların içinde 2 milyon liralık uyuşturucu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 17:45 | Son Güncelleme

YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takibe aldığı villaya baskın düzenledi.

Villada koltukların içinde 2 milyon liralık uyuşturucu bulundu

İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)- YALOVA Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir süredir takibe aldığı villaya baskın düzenledi. Yalova'nın yanı sıra Kocaeli ve Antalya'da da yapılan baskın ile 4 İran uyruklu şüpheli yakalandı. Villada narkotik dedektör köpeği 'Gölge' ile yapılan aramada ise koltuk ve valizler içerisine zulalanmış vaziyette 7 kilo 298 gram metamfetamin ile 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi.
Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikköy ilçesindeki villayı uyuşturucu bulunduğu şüphesi üzerine takibe aldı. Çalışma başlatan ekipler, villanın yabancı uyruklu kişiler taarfından kiralandığını ve buradan uyuşturucu sevkiyatı yapıldığını belirledi. Çalışmalarını genişleten ekipler, şüphelileri takibe aldılklarında Kocaeli ve Antalya'da da adresler belirledi. Belirlenen 3 ildeki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda Narkotik dedektör köpeği 'Gölge'nin de eşlik ettiği aramalar yapıldı. Aramalarda valizlerin gizli bölmeleri ile koltukların gizli bölmelerine zulalanmış piyasa değeri 2 milyon TL'yi bulan 7 kilo 298 gram metamfetamin maddesi ile 1 kilo 47 gram afyon sakızı ele geçirildi. Villadaki H.B.N. (27), S.M. (35), A.T. (42) ve A.H. (28) yakalanarak gözaltına alındı. İran uyruklu olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından Yalova Adliyesi'ne sevk edildi.
Şüphelilerin uyuşturucu maddelerini İran'dan getirdikleri ve Türkiye ile yurt dışı piyasasına sunmak amacıyla villayı kullandıkları belirlendi. Yalova Emniyeti’nden yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu miktarının Yalova tarihinde tek seferde yakalanan en büyük uyuşturucu miktarı olduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Villada koltukların içinde 2 milyon liralık uyuşturucu bulunduVillada koltukların içinde 2 milyon liralık uyuşturucu bulunduVillada koltukların içinde 2 milyon liralık uyuşturucu bulunduVillada koltukların içinde 2 milyon liralık uyuşturucu bulundu

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