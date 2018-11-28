Villada sera kurup, Hint keneviri yetiştiren 2 kişiye gözaltı

Mehmet CAN MERAL / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki bir villada sera sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 2 kişi gözaltına alındı.

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Torba Mahallesi'ndeki bir villada Hint keneviri yetiştirildiğini öğrendi. Dün gece villaya baskın yapan polis ekipleri, sera düzeneğiyle Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi. Olayla ilgili H.H.C. ve M.Y., gözaltına alındı. Ekipler, Hint kenevirlerini söktü. Evde yapılan kontrolde ayrıca hassas terazi ve 15 uyuşturucu hap bulundu. Seranın yüksek bir maliyetle kurulduğunun anlaşıldığı belirtildi. Şüphelilerin villayı aylık 3 bin 500 TL'ye kiraladıkları, ayrıca elektrik faturasının da aylık ortalama 2 bin 500 TL olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.

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