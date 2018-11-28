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Villada sera kurup Hint keneviri yetiştirmekle suçlanan 2 kişiye gözaltı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 19:12 | Son Güncelleme

İKİSİ DE TUTUKLANDI Bodrum'daki bir villada sera sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen H.H.C.

İKİSİ DE TUTUKLANDI Bodrum'daki bir villada sera sistemi kurup Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen H.H.C. ve M.Y., adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.Y. kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Ben şifa için kenevir ettim. Eğer bunun bedeli cezaevinde acı çekmekse çekeceğim. Allah'ın takdirine bırakıyorum" demesi şaşırttı. H.H.C. ve M.Y., sulh ceza hakimliğince tutuklandı. DİĞER ZANLININ EVİNDE DE DÜZENEK ÇIKTI H.H.C.'nin kiracı olarak yaşadığı Torba Mahallesi'ndeki lüks villanın dışında, diğer şüpheli M.Y.'nin de kiracısı olduğu İçmeler Mahallesi'ndeki apartman dairesi olan 2'nci bir evde de arama yapıldı. Bu evde de sera sistemi kurulduğu ortaya çıktı. M.Y.'nin evinde iklimlendirme sistemine ait çok sayıda materyal, uzunlukları 15-20 santim arasında 5 kök skunk bitkisi, 167 gram skunk, 17 gram skunk tohumu, çok sayıda kilitli poşet bulunduğu kaydedildi. H.H.C.'nin yaşadığı villada ise yine iklimlendirme sistemine ait çok sayıda malzeme, toplam 8 kilo 300 gram ağırlığında, uzunlukları 70-80 santimetre olan 15 kök skunk, yaş halde 755 gram skunk bitki yaprağı, 15 uyuşturucu hap, 7 gram toz skunk, 110 gram skunk bitki tohumu, 2 hassas terazi, çok sayıda kilitli poşetleri ele geçirildiği bildirildi. Mehmet CAN MERAL/BODRUM (Muğla), (DHA)

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