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Villadan 100 bin liralık hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

Adana'da girdiği villadan 100 bin liralık hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı, güvenlik kamerası görüntüsünden eşkali belirlenerek yakalandı - Yıl içinde hırsızlık suçlarından 4 kez cezaevine girip çıktığı öğrenilen şüpheli tutuklandı

Adana'da girdiği villadan 100 bin liralık hırsızlık yaptığı ileri sürülen ve güvenlik kamerası görüntüsünden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde Ş.A'ya ait villadan aralarında değerli kol saati ve gümüşlükler ile paranın da olduğu yaklaşık 100 bin liralık hırsızlık yapıldı.

Ş.A'nın şikayeti üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.

Bölgedeki ev ve iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, şüphelinin hırsızlık olaylarından emniyette suç kaydı bulunan Uğur E. olduğunu tespit etti.

Villanın bulunduğu sokaktan el arabasıyla geçen şüpheli Uğur E, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

Bu yıl hırsızlık suçlarından 4 kez cezaevine girip daha sonra çıktığı öğrenilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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