Villadan hırsızlık yapan şüpheliler yakalandı

İSTANBUL (AA) - Zekeriyaköy'de bir villadan hırsızlık yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Zekeriyaköy'deki bir villadan 82 parça ziynet ve elektronik eşyanın çalınması üzerine hırsızlık zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelilerin ayak izlerinin ormanlık alana doğru gittiğini tespit etti. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen jandarma, şüphelilerin ormanlık alandan çıktıkları aracın plakasını belirledi.

Araç sahibi M.A ile yanındaki R.Ç adreslerine düzenlenen baskınla yakalandı.

Şüphelilerin kullandığı araçta yapılan aramada villadan çalınan elektronik eşyalarla aracın ön koltuğu altına saklanmış halde poşet içerisinde ziynet eşyaları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M.A'nın hırsızlıktan R.Ç'nin ise 22 ayrı hırsızlık suçundan kaydı olduğu öğrenildi.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

