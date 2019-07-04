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Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2019 21:46 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde villaların ve muz bahçelerinin olduğu Koru Mahallesi’nde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 5 dönümlük muz bahçesi hasar gördü.Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.00 sıralarında Koru Mahallesi’nde yerli ve yabancı tatilcilerin kaldığı villaların ve muz bahçelerinin olduğu Poyraz Koyu’nda çıktı.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde villaların ve muz bahçelerinin olduğu Koru Mahallesi’nde nedeni henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 5 dönümlük muz bahçesi hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, yangın saat 18.00 sıralarında Koru Mahallesi’nde yerli ve yabancı tatilcilerin kaldığı villaların ve muz bahçelerinin olduğu Poyraz Koyu’nda çıktı. Nedeni henüz bilinmeyen yangın bir anda villaların çevresini ve muz bahçelerini sardı. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve Orman İşletme ekiplerine ait 5 arazöz yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına villalarda tatil yapan vatandaşlar da destek verdi. Bazı vatandaşlar bahçelerinde çeşme hortumuyla yangını söndürmeye çalıştı. Yangından zarar gören elektrik hatlarında meydana gelen patlamalar villalarda yaşayan tatilcileri korkuttu.

Yerleşim yerlerine sıçramadan yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınabilen ve 5 dönüm muz bahçesinin zarar gördüğü yangında yaklaşık 500 muz ağacı zayi oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını

Villaların yamacında korkutan muz bahçesi yangını
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