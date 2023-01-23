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Villanın bahçesinde oynayan 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdı! Çatıya çıkardığı çocuğa dehşeti yaşattı

23.01.2023 21:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da oturdukları villanın bahçesinde köpeğiyle oynayan 8 yaşındaki çocuk, sokakta yaşayan biri tarafından fidye istemek için kaçırıldı. Bir iş merkezinin çatısına çıkardığı küçük çocuğun ellerini, ayaklarını ve ağzını bağlayan şahıs, ailesiyle görüşmek için oturdukları villaya gitmek istedi. Ancak o sırada evin önündeki kalabalığı gören şüpheli panikle kaçmaya başladı. Çocuğun babası, yakınları ve polis ise şüphelinin peşine düştü. Yakalanan O.Ö.'yi linç edilmekten polis kurtardı.

Villanın bahçesinde oynayan 8 yaşındaki çocuğu fidye için kaçırdı! Çatıya çıkardığı çocuğa dehşeti yaşattı

Bolu'daki korkunç olay, saat 10.00 sıralarında Alpağut Mahallesi’nde meydana geldi. Kayseri'den geldiği öğrenilen ve sokakta kalan O.Ö., bir villanın bahçesinde köpeği ile oynayan Ö.B.Ö. isimli erkek çocuğu gördü. Çocuğun ailesinin evde olmadığını fark eden O.Ö. yaklaşık 1 saat gözlem yaptı ve çocuğun eve girmesini bekledi.

KÖPEĞİ BULMA BAHANESİYLE KAÇIRDI

Çocuk eve girdiği an O.Ö. bahçede bulunan ‘Golden’ cinsi köpeği dışarı çıkarıp sakladı. O.Ö. daha sonra bahçede köpeğini bulamayan çocuğa köpeğinin yerini bildiğini söyledi.

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O.Ö. köpeğinin yanına götürme vaadiyle kandırdığı çocuğu, yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıktaki Yaşamkent Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinin çatısına götürdü.

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KÜÇÜK ÇOCUĞA DEHŞETİ YAŞATTI

Burada küçük çocuğu plastik sandalyeye oturtup, bantla ağzını kapatıp, kollarını ve bacaklarını bağlayan O.Ö., daha sonra fidye istemek üzere çocuğu kaçırdığı eve gitti. Çocuğunu evde bulamayan annenin yardım çığlıkları sebebiyle evin önünde bulunan kalabalıktan korkan O.Ö. panik içerisinde koşarak kaçmaya başladı.

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LİNÇ EDİLİYORDU

Çocuğun babası M.Ö., vatandaşlar ve polis, şüphe üzerine O.Ö.’yü takip etmeye başladı. O.Ö. yaklaşık 15 dakika sonra Kılıçarslan Mahallesi’nde bulunan bir manavın önünde yakalandı. Linç edilmekten polis ekipleri sayesinde kurtulan O.Ö., ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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ÇOCUK ÇATIDA BULUNDU

Emniyette ifadesi alınan O.Ö., çocuğu fidye için kaçırdığını ve asayiş şube müdürlüğüne yakın olan iş merkezinin çatısına sakladığını itiraf etti.
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Aile ve polis ekipleri iş merkezinin çatısına gittiklerinde çocuğu ağzı ve vücudu sandalyeye bantlanmış halde buldu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun herhangi bir sorunu olmadığı öğrenildi. O.Ö.’nün emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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