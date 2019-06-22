HABER

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2019 10:24 | Son Güncelleme

Konya’da lüks villa inşaatının bodrum katını yaklaşık 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K.

Konya’da lüks villa inşaatının bodrum katını yaklaşık 10 milyon lira harcayarak dönüştürdükleri uyuşturucu imalathanesinde esrar üreten 3 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Mustafa K, Yalçın K. ve Rahmi Ö’nün uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Ekipler, şahısların esrar maddesi üretimi yaptıkları, ürettikleri maddeleri Batı illeri ve yurt dışına kargo marifetiyle gönderdikleri şeklinde alınan bilgilere istinaden şahıslarla ilgili araştırmalara başladı. Yapılan çalışmalarda, şahısların uyuşturucu madde ticareti için merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesinde inşaat halinde bir villa ile Alpaslan Mahallesi Meram Fen Lisesi Caddesinde bir adresi kullandıkları tespit edildi. Polis ekipleri alınan arama kararının ardından bahse konu adreslerde arama yaptı. Yapılan aramalarda 64 kilo 400 gram kubar esrar, 5 kilo toz esrar, 34 kilo 800 gram lemonhaze (genetiği değiştirilmiş hibrit esrar), 3 adet ruhsatsız mavzer tipi yivli tüfek ve tüfeklere ait 1340 adet fişek, 1 adet keskin nişancı tüfeği ve bu tüfeğe ait fişekler, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet yivsiz av tüfeği ve 265 adet fişek ve 1065 adet üretimde kullanılan materyaller ele geçirildi. Baskında, Yasin K., Rahmi Ö. ve ikamette bulunan B.A. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan ve Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı

Villanın bodrum katını uyuşturucu imalathanesine çeviren 3 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Ünlü oyuncu dünyaevine girdi!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Kuşadası’nda otogaz istasyonuna silahlı baskın!

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı'ndan teröristbaşı Öcalan'ın mektubu ile ilgili açıklama

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Feci kaza: 10 yaşındaki çocuk öldü, 9 yaralı

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İstanbul'da yangın! Cenazeler böyle çıkarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Denizli'de yıldırım düştü: 15 koyun telef oldu

Kayıp çocuk gölette boğulmuş halde bulundu

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Annesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.