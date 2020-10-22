Villarreal - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup mücadeleleri başladı. I Grubu ilk maçında Sivasspor, La Liga ekiplerinden Villarreal'e konuk oluyor. Sivasspor Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Villarreal - Sivasspor maçının canlı anlatımı haberimizde...
Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Coquelin, Alex Baena, Kubo, Chukwueze, Bacca.
Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode.
Canlı anlatım maç başladığında başlayacaktır...
Villarreal’de, Fas Milli Takımı’nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
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