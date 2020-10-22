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Villarreal - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 22.10.2020 21:23 | Son Güncelleme

Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında İspanyol ekip Villarreal'e konuk oluyor. Zorlu mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Villarreal - Sivasspor maçı canlı anlatımı haberimizde...

Villarreal - Sivasspor maçı ilk 11'leri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde grup mücadeleleri başladı. I Grubu ilk maçında Sivasspor, La Liga ekiplerinden Villarreal'e konuk oluyor. Sivasspor Avrupa macerasına galibiyetle başlamak istiyor. Villarreal - Sivasspor maçının canlı anlatımı haberimizde...

VİLLARREAL - SİVASSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Villarreal: Rulli, Pena, Albiol, Foyth, Jaume Costa, Trigueros, Coquelin, Alex Baena, Kubo, Chukwueze, Bacca.

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın, Camara, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie, Gradel, Fajr, Yatabare, Kayode.

SİVASSPOR - VİLLARREAL | CANLI

Canlı anlatım maç başladığında başlayacaktır...

VİLLARREAL'DE 4 EKSİK

Villarreal’de, Fas Milli Takımı’nda iken Kovid-19 testi pozitif çıkan Sofian Chakla, milli takımlarında sakatlanan Ekvadorlu futbolcu Pervis Estupinan ve İspanyol futbolcu Gerard Moreno ile eylül ayında sol diz bağından ameliyat geçiren ve sezonu kapatan Albert Moreno, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

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