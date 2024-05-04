HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Villasına girince gözlerine inanamadı! Hırsızlar 35 yıldır biriktirilen içkilerle alem yapmışlar

Villasına girince gözlerine inanamadı! Hırsızlar 35 yıldır biriktirilen içkilerle alem yapmışlar

04.05.2024 11:20
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yaşayan gurbetçi Eteke çifti geçen hafta döndükleri Denizli'deki evlerinde gözlerine inanamadıkları bir manzarayla karşılaştı. Evi dağıtan hırsızların, televizyona zarar verip 35 yıldır biriktirilen içkilerle alem yaptıkları ortaya çıktı. Mağdur ev sahibi 6 bin euro zararı olduğunu belirterek, "Evde alemlerini yapıp, zevkini sefasını sürüp, gitmişler" dedi.

Villasına girince gözlerine inanamadı! Hırsızlar 35 yıldır biriktirilen içkilerle alem yapmışlar

Denizli'de gurbetçi Ali (56) ve Hülya Eteke (55) çiftin dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları sanılan hırsızlar burada günlerce yaşadı. Hırsızlar, Ali Eteke'nin 35 yıl boyunca biriktirdiği birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar içkinin bir bölümünü içip alem yaparak, kalanını ise çaldı.

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093 (1)

BİRÇOĞUNUN ÜRETİMİ YOK

Almanya'da yaşayan Ali Eteke ve Hülya Eteke çiftinin Merkezefendi ilçesinde, dubleks villasına camını kırarak giren ve 2 kişi oldukları tahmin edilen hırsızlar, evdeki balık konservelerini yiyip, toplam 13 şişe viski ve rakıyı içerek alem yaptı. Hırsızlar Ali Eteke'nin 35 yıldır biriktirdiği koleksiyonundaki birçoğu artık üretimi olmayan 50 şişe kadar rakı ve viskiyi de çaldı.

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093 (2)

İNCELEME BAŞLATILDI

Hırsızlık olayı, Eteke çiftinin geçen hafta Denizli'ye gelmesiyle ortaya çıktı. Evi darmadağın bulunca şaşıran Eteke çifti, polisi arayıp şikayetçi oldu. Polis evdeki boş içki şişelerinde parmak izi incelemesi yaptı.

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093 (3)

"SEFASINI SÜRÜP GİTMİŞLER"

Hırsızların evdeki 2 televizyona da zarar verdiklerini belirten Ali Eteke, "Eve geldiğimizde önce camın rüzgardan kırıldığını düşündük ama içeri girdiğimizde her taraf dağınıktı. Dolaplar boşaltılmıştı. Toplam 6 bin euro zararımız var. Böyle bir olayla ilk defa karşılaştık. Komşular da hiçbir şey duymamış. Hırsızların içeriye ne zaman girdikleri ve burada ne kadar yaşadıkları belli değil. Evde alemlerini yapıp, zevkini sefasını sürüp, gitmişler" dedi.

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093 (4)

Polis hırsızların tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093 (5)

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093 (6)

HIRSIZLAR-GIRDIKLERI-VILLADA-GUNLERCE-A_49093Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Gusül' sorusuna isyan etti 'Keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim?''Gusül' sorusuna isyan etti 'Keyfi sen yaptın, cezasını ben mi çekeyim?'
İstanbul - Sivas YHT ilk seferini gerçekleştirdi!İstanbul - Sivas YHT ilk seferini gerçekleştirdi!
Masaj salonlarına fuhuş baskını! İçeriden neler çıktı nelerMasaj salonlarına fuhuş baskını! İçeriden neler çıktı neler
Anahtar Kelimeler:
Hırsız gurbetçi içki
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

Canlı yayına damga vuran 'kumpir' tartışması! Esnafın kazandığı parayı duyunca ne diyeceğini şaşırdı: Allah'ın patatesi ya...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

IBAN'ını verdi başına gelmeyen kalmadı! Aylarca hapis yattı...

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

Bir ilde gündem olan karar! Yeni başkan gaza bastı: Türklere 400 lira, sığınmacılara 10 bin lira..

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

‘Köyün tamamı terör yanlısı’ diyen öğretmen hakkında yeni gelişme! Milli Eğitim Bakanı Tekin'den açıklama geldi

Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar

Yer: Kocaeli! Fabrikada akıllara durgunluk veren olay: Grup seks yaparken yakalandılar

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

Ankara'da kaza yapan Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.