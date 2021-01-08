HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Villasında pompalı tüfekle vurup otomobili ile kamyonetini yaktılar

Villasında pompalı tüfekle vurup otomobili ile kamyonetini yaktılar

08.01.2021 16:04 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Villasında pompalı tüfekle vurup otomobili ile kamyonetini yaktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işleriyle uğraşan Fehmi Erdoğan (41) villasının bahçesinde 4 kişi tarafından pompalı tüfekle vurularak, yaralandı. Kaçarken Erdoğan'ın park halindeki otomobili ile kamyonetini ateşe veren saldırganlar, jandarma ekiplerince yakalandı.

Bodrum'da inşaat işleri yapan evli ve 3 çocuk babası Fehmi Erdoğan'ın, Farilya Mahallesi Yasa Kaya Sokak'taki villasına bu sabah saat 05.00 sıralarında 4 kişi geldi. Şüpheliler, önce villanın elektiriğini kesmek istedi. Ancak bu sırada trafoda patlama meydana geldi. Villaya girmek için bahçe kapısına yönelen saldırganlar, tüm çabalarına rağmen kapıyı açamadı. Bunun üzerine arka kapıyı kırıp, bahçeye girdi. Sese uyanıp, bahçeye çıkan Erdoğan'a saldırıp, darbeden şüpheliler, pompalı tüfeği ateşledi. Vurulan Erdoğan kanlar içinde yere yığılırken, saldırganlar villanın otoparkındaki otomobil ile kamyoneti ateşe verip, kaçtı.

dd116272cb7b5f156db9c9e541a703a4

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Erdoğan'ı ilk müdahalenin ardından yakındaki özel hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Erdoğan'ın yakılan 2 aracı ise kullanılamaz hale geldi.

53bfaf5d27db64efd367aec31d77e9dc

Jandarma olayın ardından kaçan ve inşaat işleri ile uğraştıkları belirlenen 4 şüpheliyi, evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Olayın taraflar arasındaki alacak meselesinden kaynaklandığı ileri sürüldü. Jandarma soruşturmayı sürdürüyor.

551bd4a4fd660b798d4ee042dfb937a6

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı Duyan oraya akın ediyor! Baraj suları çekilince ortaya çıktı
Korkunç anlar! Diri diri böyle yandıKorkunç anlar! Diri diri böyle yandı
21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?21 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 21?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bu yazıyı görenler dönüp bir daha bakıyor

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

Bomba itiraf! 'Hıncımı alamıyorum, aldatıyorum'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

O sözlere tepki yağıyor! 'Özür dile Esra Erol'

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Yasak öncesi akın akın gidip kilo kilo aldılar

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

Bir ilden sevindiren haber! Vaka sayısı yüzde 75 düştü, 2 ilçede de sıfırlandı

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Muharrem İnce’den 'istifa' açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

NASA, iklim değişikliğinin etkilerini gözler önüne serdi

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Ceyhan'dan Çin aşısıyla ilgili canlı yayında flaş açıklamalar

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Kayıp müzisyen Deniz Ayaz'ın cansız bedeni bulundu

Diğer Haberler

Tokat'ta mahalle muhtarı kavşağa 'Evde kal' afişi astı

Gören bir daha baktı! Muhtar kavşağa bu afişi astı

Korkunç anlar! Diri diri böyle yandı

Korkunç anlar! Diri diri böyle yandı

Meteoroloji'den İstanbul ve çevresi için kuvvetli yağış uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den uyarı geldi

Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

Otomobilde yanarak öldü! Kahreden detay

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! 'Yüzüne tükürmek istiyorum'

12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar davasında flaş karar

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Kendisine kelepçe takıp çıplak halde döven kocasını öldürdü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.