HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Villayı kumarhaneye çeviren 16 kişi suçüstü yakalandı

Villayı kumarhaneye çeviren 16 kişi suçüstü yakalandı

13.01.2021 14:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kahvehanelerin kapalı olması nedeniyle bir villayı kumarhaneye çeviren 16 kişiye ceza yağdı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde kahvehanelerin kapalı olması nedeniyle bir villayı kumarhaneye çeviren 16 kişiye ceza yağdı. Baskında aynı zamanda aranması bulunan bir şahıs da yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Darıca ilçesinde bulunan bir villada sokağa çıkma yasağının ihlal edildiği ve içeride kumar oynandığı yönünde ihbar aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, villaya baskın yaptı. Yapılan uygulamada kumar oynarken yakalanan 16 şahsa korona virüs ile mücadele kapsamında alınan sosyal mesafeyi, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri, aynı zamanda kumar oynadıkları için para cezası uygulandı.
Öte yandan kumar oynayan şahısların içinde çeşitli suçlardan aranması bulunan bir kişinin de bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş İtalyan spiker, Türk aktörle sarmaş dolaş
Can Ataklı hakim karşısına çıktıCan Ataklı hakim karşısına çıktı
MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?MNG Kargo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

'Pes' dedirten olay! Roma dönemine ait mezarda bulundu

Ankara'da kar yağışı başladı!

Ankara'da kar yağışı başladı!

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Naz Mila'nın paylaşımları bitmiyor! Bu defa hamamda yarı çıplak...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Olay paylaşım! Kar üzerinde...

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Koronavirüs aşıları için beklenen gün geldi

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşısından kötü haber: Yüzde 50!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

AKOM’dan İstanbul için kar uyarısı

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'ndan WhatsApp açıklaması!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Korkutan açıklama: Korona 'en tehlikeli dönemine' girecek!

Diğer Haberler

"Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı" diyen sapığın davasında yeni gelişme

"Sen mi daha tatlısın yoksa elindeki pasta mı" diyen sapığın davasında yeni gelişme

Erdoğan'ın ziyareti sonrası Temel Karamollaoğlu'ndan Cumhur ittifakı mesajı

Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Cumhur ittifakı açıklaması

Sarma sigara cezası 2021... Sarma sigara (tütün) içmenin ve satmanın cezası ne kadar oldu?

Sarma sigara cezası satmanın ve içmenin cezası ne kadar?

Sakarya'daki kan donduran olayda yeni gelişme! Bir çantada daha ceset parçaları bulundu

Kan donduran gelişme! Bir çantada daha ceset parçaları bulundu

Gazeteci Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Can Ataklı hakim karşısına çıktı

Amasya Valiliği, Yeşilırmak’ta balık tutulmasını yasakladı

Valilik duyurdu: Balık tutmak yasaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.