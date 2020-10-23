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Villayı sahte içki imalathanesine çevirmişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imalathanesine çevrilen villaya polis tarafından operasyon düzenlendi.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sahte içki imalathanesine çevrilen villaya polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda çok miktarda sahte içkiye el konulurken, olayla ilgili 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası da bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, hem ülke genelinde hem de Kuşadası’nda sahte içkiden ölenlerin artması üzerine Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde çalışma başlatıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Kuşadası Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bir villada sahte içki üretildiğini tespit eden KOM ekipleri, söz konusu villayı ve villaya girip çıkanları fiziki ve teknik takibe aldı.
Gerekli hazırlıkları yapan KOM ekiplerinin villaya yaptığı operasyon sonucu villada bulunan E.B. isimli bir şüpheli gözaltına alınırken, imalathaneye çevrilen villanın bodrum katı, odaları ve teras katında 102 şişe bandrolsüz etiketlenmiş el yapımı rakı, 3 şişe bandrolsüz etiketlenmiş el yapımı votka, 35 Litre El Yapımı Rakı, 25 litre Etil Alkol, 20 Adet Boş Şişe, Değişik Markalarda 4 rulo halinde şişelere yapıştırmak icin hazırlanmış etiket, 1 Adet Sahte sürücü Belgesi ve 1 Adet Sahte Basın Kartı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin kesinleşmiş 21 yıl 3 ay cezası çıktı
Bu arada, villada sahte içki imalatı şüphesiyle gözaltına alınan E.B. isimli kişinin yapılan GBT sorgulamasında, yağma suçundan 16 Yıl 8 Ay ve resmi belgede sahtecilik suçundan 4 Yıl 7 Ay olmak üzere toplam 21 Yıl 3 Ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. E.B. isimli şüpheli sorgulanmak üzere KOM ekipleri tarafından Kuşadası Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

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