HABER

Vinç köprüye çarptı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 23:32 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde köprüye çarpan vinçe aynı yönde gelen otomobillin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Çanakkale-İzmir karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi.

İzmir’in Aliağa ilçesinde köprüye çarpan vinçe aynı yönde gelen otomobillin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Çanakkale-İzmir karayolu Değirmendere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D.(37) idaresindeki 35 AZ 7045 plakalı ahtapot vinç, İzmir-Çandarlı otoyolu Değirmendere mevkiinde üst geçide çarptı. Çarpmanın etkisiyle duran 35 AZ 7045 plakalı araca aynı yönde seyir halinde olan S.Y (32) idaresindeki 35 P 3685 plakalı otomobil çarptı. Kazada vinç şoförü C.D.(37) ve yolcu koltuğunda oturan S.A.(58) yaralanırken, haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alırken yolda kısa süreliğine trafik yoğunluğu oluştu. Yaralı sürücü ve yaralı yolcu ambulansla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yolcu S.A.(58) Aliağa Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Atalık Karakılçık Buğdayı Yeniden Anadolu Toprağıyla BuluştuAtalık Karakılçık Buğdayı Yeniden Anadolu Toprağıyla Buluştu
'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü çatıya çıktı, polisle çatıştı'Dur' ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü çatıya çıktı, polisle çatıştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

2020 yılında hangi otomobil ne kadar MTV ödeyecek?

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

Sokakta dilenen kadın gayrimenkul zengini çıktı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

3 gündür haber alınamıyordu! Kayıp yönetmenden acı haber

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kritik toplantı sonrası açıklama: Asla taviz verilmeyecek

Kahramanmaraş’ta uyuşturucu operasyonu

Dev operasyon! 46 kilogram ele geçirildi

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

Kaçırılan kadını kurtarmaya çalıştı! Kahraman şoför o anları anlattı

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

'Kuzeydeki son Osmanlı' vefat etti!

Gaziden duygulandıran sözler!

Gaziden duygulandıran sözler!

Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 3 terörist öldürüldü

Bakanlık duyurdu! PKK'ya bir darbe daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.