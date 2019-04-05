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Vinç pompası işçinin ölümüne neden oldu (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 17:10 | Son Güncelleme

VAN'da 6 katlı bir inşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parça, işçi Selim Eco'nun(38) üzerine düştü.

VAN'da 6 katlı bir inşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parça, işçi Selim Eco'nun(38) üzerine düştü. Eco, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay, Van?ın İpekyolu ilçesine bağlı Vali Mithat Bey Mahallesi?nde öğle saatlerinde yapımı devam eden 6 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatı katına beton döken vinç pompasından kopan demir parça, işçi Selim Eco'nun üzerine düştü. Eco, olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Eco'nun cansız bedeni 6?ıncı kattan vinç yardımıyla indirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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