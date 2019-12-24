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Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi

DÜNYA HABERLERİ  | 24.12.2019 10:31 | Son Güncelleme

Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi.

DHA DIŞ Vinç, taşıdığı konteynerle beraber mavnaya devrildi
Ekvador (DHA) - Büyük Okyanus'ta bulunan Galapagos Adaları'nda bir mavnaya konteyner yüklemeye çalışan vinç bu sırada devrildi. Vinç ve konteynerin üzerine düştüğü mavna yan yattı, personel denize atlayarak kurtuldu.
Yetkililer kazada kimsenin yara almadığını ancak mavnada bulunan 2 bin 270 litre yakıtın denize aktığını; temizlemek için çalışma başlattıklarını duyurdu. Galapagos Adaları UNESCO dünya mirası listesinde bulunuyor.
Yaşanan kaza amatör kameralarca görüntülendi.
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