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Vinç üzerinde intihar girişimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2018 13:51 | Son Güncelleme

ÜSKÜDAR'da  bir okulun şantiyesinde bulunan bir vince  çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.Parasını alamadığı için intihar girişiminde bulunan işçi bir saat süren ikna çalımaları sonucu indirildi.

Vinç üzerinde intihar girişimi

Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR'da bir okulun şantiyesinde bulunan bir vince çıkan kişi intihar girişiminde bulundu.Parasını alamadığı için intihar girişiminde bulunan işçi bir saat süren ikna çalımaları sonucu indirildi.
Olay, Tıbbiye Caddesi üzerinde bulunan Haydarpaşa Teknik Okulları'nın içerisinde bulunan şantiyede meydana geldi. İddialara göre yapılan okul inşaatında demir ustası olarak çalışan Yakup Akça, 2 ay boyunca maaşını alamadı. Dün firma yetkilileri ile son olarak görüşen Akça maaşını alamayacağını duyunca vincin tepesine çıktı. İntihar edeceğini söyleyen Akça'yı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İhbar üzerine kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri, Yakup Akça'yı ikna etmek için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 60 metre vincin tepesinde bekleyen Akça'yı ikna etmek için telefonla konuştu. İtfaiye ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonucunda Akça, vinçten inmeye ikna edildi. Vinçten indirilen Akça sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

(FOTOĞRAF)

Vinç üzerinde intihar girişimiVinç üzerinde intihar girişimiVinç üzerinde intihar girişimi

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