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Vince çarpan, otomobil sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.07.2019 16:56 | Son Güncelleme

AKSARAY'da yolun kenarına devrilen traktörü kurtarmak için çalışma yapan vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ferdi Biçkin (32) yaşamını yitirdi.  Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi.

Vince çarpan, otomobil sürücüsü öldü

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da yolun kenarına devrilen traktörü kurtarmak için çalışma yapan vince arkadan çarpan otomobilin sürücüsü Ferdi Biçkin (32) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Ferdi Biçkin,yönetimindeki 50 AD 100 plakalı otomobil ile, yolun kenarına devrilen traktörü kaldırmak için çalışma yapan Hüseyin Gökçe'nin kullandığı Şoförler Odası'na ait park halindeki 68 KH 550 plakalı vince arkadan çarptı. Otomobil, çarpmanın şiddetiyle vincin altında kaldı. Kazada yaralanan sürücü Biçkin, araç içinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen Biçkin, yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Gökçe'nin cansız bedeni ise AFAD ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında vinç şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Vince çarpan, otomobil sürücüsü öldüVince çarpan, otomobil sürücüsü öldüVince çarpan, otomobil sürücüsü öldü

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