Vince Zampella, DICE'ın Los Angeles stüdyosunun başına geçti

PC Gamer'ın haberine göre, 2013 yılında ana DICE stüdyosuna destek olması için açılan LA stüdyosu, Zampella'nın önderliğinde yeni bir çehreye kavuşacak. Habere göre, stüdyonun Zampella ile birlikte yeni bir oyun projesi üzerinde çalışması bekleniyor.

Vince Zampella, stüdyoyu yenileyeceklerini söylüyor. "Stüdyonun imajını yenilemek istiyoruz. İnsanların, 'İşte buraya gidip yeni içerik üretebilirsin,' demesini istiyoruz."

Zampella, Respawn'daki görevinin başından da ayrılmayacak. İki liderlik görevini birlikte yürütecek.

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