HABER
  4. Vince Zampella, DICE'ın Los Angeles stüdyosunun başına geçti

Vince Zampella, DICE'ın Los Angeles stüdyosunun başına geçti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 03.01.2020 16:37 | Son Güncelleme

Respawn Entertainment'ın kurucusu ve CEO'su Vince Zampella, DICE'ın Los Angeles stüdyosunun da başına geçti.

Vince Zampella, DICE'ın Los Angeles stüdyosunun başına geçti

PC Gamer'ın haberine göre, 2013 yılında ana DICE stüdyosuna destek olması için açılan LA stüdyosu, Zampella'nın önderliğinde yeni bir çehreye kavuşacak. Habere göre, stüdyonun Zampella ile birlikte yeni bir oyun projesi üzerinde çalışması bekleniyor.

Vince Zampella, stüdyoyu yenileyeceklerini söylüyor. "Stüdyonun imajını yenilemek istiyoruz. İnsanların, 'İşte buraya gidip yeni içerik üretebilirsin,' demesini istiyoruz."

Zampella, Respawn'daki görevinin başından da ayrılmayacak. İki liderlik görevini birlikte yürütecek.

Son On Yıla Damga Vuran Oyunlar!

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttıSevişme sahnesi olay oldu! Yaşıyla şaşırttı
Eaton Teknoloji Karavanı Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyorEaton Teknoloji Karavanı Türkiye’yi dolaşmaya devam ediyor
Tesla Cybertruck: Elon Musk, 'cam skandalına' rağmen araç için 200 bin sipariş aldığını açıkladıTesla Cybertruck: Elon Musk, 'cam skandalına' rağmen araç için 200 bin sipariş aldığını açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DICE Electronic Arts vince zampella

En Çok Okunan Haberler

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

ABD'den Irak'taki vatandaşlarına çağrı!

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Saldırının ardından İran'dan peş peşe açıklamalar

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

Bu belediye ilçeye giren araçlardan para alıyor

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

6 yılda 98 kilo verdi! 'Erkeklerden korunmak...'

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

Dünyayı sarsan suikastte 'yüzük' detayı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk seçenekleri çok gelişmiş olabilir!

PlayStation 5'in geriye dönük uyumluluk seçenekleri çok gelişmiş olabilir!

WhatsApp Web nasıl kullanılır?

WhatsApp Web nasıl kullanılır?

Twitter’da şifre kırma işlemleri mümkün mü?

Twitter’da şifre kırma işlemleri mümkün mü?

AMD Zen 3 ile oyunlar daha akıcı olacak

AMD Zen 3 ile oyunlar daha akıcı olacak

ZTE Axon 10s Pro 5G özellikleri ile karşımıza çıktı

İşte ZTE Axon 10s Pro 5G'nin özellikleri

Android için WhatsApp'ın son sürümü çıktı

Android için WhatsApp'ın son sürümü çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.