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Vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 16:14 | Son Güncelleme

Sivas’ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi.

Sivas’ta devrilen vincin altında kalan işçi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre olay, Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İşçilerin fabrikada vinç yardımı ile çatı onarımı yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle H.O. kumandasındaki vinç çatının üzerine devrildi. Semin Eken (24) isimli işçi vincin selesinin altında kalarak olay yerine hayatını kaybetti. Vincin selesi ile çatıda oluşan enkazın altında kalan işçinin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Olaya tanıklık eden talihsiz işçinin arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Devrilen vincin altında kalarak hayatını kaybeden Eken’in ise askerlik görevini henüz birkaç ay önce yerine getirdiği öğrenildi. Vinç operatörü H.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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