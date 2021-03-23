Vincin ayaklarına gizlenen sigaralar gümrüğe takıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınırdan geçmeye çalışan vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarının içerisinde 640 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye geçiş yapmak üzere sınır kapısına gelen bir vinçten şüphelenen Akçakale Gümrük Müdürlüğü ve Akçakale KİBA Adli Kolluk Gümrük Muhafaza ekipleri, arama yaptı. Araçta herhangi bir yasa dışı malzeme bulamayan ekipler, vincin yere sabitlenmesi için kullanılan ayaklarını söktü. Ayakların içerisindeki demir profili açan ekipler, 640 adet gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Sürücü hakkında işlem yapılırken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

