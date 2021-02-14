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  4. Vinçle evlilik teklifi! Sevgilisinin balkonuna çıktı

Vinçle evlilik teklifi! Sevgilisinin balkonuna çıktı

14.02.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Vinçle evlilik teklifi! Sevgilisinin balkonuna çıktı

Antalya'da vinçle sevgilisinin oturduğu evin balkonuna çıkarak sevgilisini yanına alan genç, cebindeki yüzüğü çıkararak evlilik teklifi yaptı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak bölgesinde sevgilisine evlilik teklifi yapmak isteyen bir gencin ilginç yöntemi cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Vinci balonlarla süsleyip, fotoğraflarının yer aldığı ‘Seni seviyorum prenses. Benimle evlenir misin’ yazılı pankart asan genç, vincin sepetine binip kız arkadaşının evinin balkonuna yanaştı.

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Ardından sanatçı Hakan Altun’un ‘Benimle evlenir misin’ şarkısını kız arkadaşına dinleten genç adam, elindeki çiçekleri verdikten sonra kız arkadaşını da yanına alıp aşağıya indi. Burada kız arkadaşının önünde eğilip cebinden yüzüğü çıkaran genç ,evlilik teklinde bulundu. Oldukça şaşıran genç kız ise sevgilisinin teklifine ‘Evet’ cevabını vererek yüzüğü parmağına taktı.

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İHA

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